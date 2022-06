Le 6/8 vous offre un citytrip à Nantes, la ville ‘renversée par l’art !

Bien sûr, à Nantes, il y a tout le patrimoine de la capitale historique de Bretagne à découvrir, et d’autres grands classiques, comme le Passage Pommeraye (3 étages de boutiques dans un superbe édifice néoclassique), le Musée Jules Verne (né à Nantes au 19e siècle) et, à deux pas de la ville, le vignoble du Muscadet .

