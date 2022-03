Le 6/8 vous offre des vacances de rêve à l’Ile Maurice au Sands Hotel, avec les vols directs depuis Bruxelles avec Air Belgium

L’Ile Maurice, c’est à la fois une île et un pays de l’Océan Indien, voisin de l’Ile de la Réunion. Avec ses décors de cartes postales, c’est une destination prisée pour les voyages en amoureux, les lunes de miel… Mais c’est finalement une destination idéale pour tous les publics: les familles, les golfeurs et autres sportifs (beaucoup de randos à faire dans les réserves naturelles et parcs nationaux, des sports nautiques, du bateau, de la plongée…), pour les fans de culture, d’Histoire et de gastronomie… Car ici, tout (cuisine, architecture, musique…) reflète la culture créole, melting pot des différentes cultures (européenne, asiatique, africaine) arrivées sur l’île au fil de l’Histoire.

L’Ile Maurice est réputée pour ses hôtels de rêve et ses hôtels de charme; le Sands Hotel est les deux! Il s’agit d’un "boutique hotel", un terme qui définit de petits établissements avec un style, une atmosphère et une déco uniques (par opposition aux grands hôtels de chaîne). Le Sands Hotel propose, lui, 91 Suites sur 2,5 hectares de nature luxuriante et un décor élégant inspiré de l’architecture locale. Il est en plus ultra bien situé: sur la plage de Flic en Flac, l’une des plus paradisiaques de l’Ile Maurice, dans la baie de Tamarin, sur la côte Ouest, offrant une vue sur le Morne Brabant, montagne emblématique de l’île (classée Patrimoine mondial de l’Unesco). Face à la plage ou dans les jardins: la piscine, 3 restos, le spa, une galerie d’art… Vous vous voyez prendre un cocktail, ici, au coucher du soleil? A noter que le personnel est adorable (à l’image de tous les Mauriciens!).