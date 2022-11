Le 6/8 vous envoie à la montagne cet hiver, pour une semaine de vacances en famille à Saint François Longchamp

Pour les familles: La station est labellisée “Famille Plus”. Ce label garantit un accueil personnalisé pour les familles et une série de services et d’activités spécialement conçus pour elles. Exemples: des tarifs préférentiels pour les familles sur les hébergements et les forfaits skis.

Pour les skieurs débutants: il y a entre autres des remontées mécaniques gratuites!

Pour les non-skieurs, ou pour alterner avec le ski, il y a une foule de propositions. A faire, par exemple:

. Les circuits en raquettes, ski de randonnée, pistes de luge, trail, etc… dans l’Espace nordique du Grand Coin.

. Les activités qui sortent de l’ordinaire: traîneau à chiens, swincar (4x4 électrique), fatbike (vélo avec gros pneus pour neige), VTT sur neige, snake glisse (luges assemblées en chenille), snowpark, bordercross (parcours d’obstacles chronométré), séances de yoga au sommet (nouveauté 2022), ...

. La luge sur rails “La Comète”, soit 900 mètres de descente avec une vue imprenable sur la station, avec vrilles et virages en épingles.

. Aller manger dans les 2 restos d’altitude du Col de la Madeleine, à 2000 m d’altitude, avec vue à 360° sur les sommets enneigés et notamment sur le Mont Blanc! On peut y goûter notamment la bière de la Brasserie du Grand Pic et le miel des abeilles du Col. Une autre expérience gourmande à ne pas manquer au Col: le dîner dans un kota finlandais, cabane traditionnelle de pêcheurs lapons, qu’on rejoint en chenillette.

. Détente au centre aqua-sportif de la station, avec vue panoramique sur les montagnes: 2 500m² d’espaces dédiés au bien-être et composés de bassins de balnéothérapie, saunas, hammams, spas ou encore de jacuzzis, mais aussi de cours d’aquagym et aquabike, d’une salle de fitness et de musculation pour les sportifs.