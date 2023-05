Le 45Quarante Urban Festival revient cette année pour une édition encore plus folle

La seconde édition du festival de rap par les jeunes pour les jeunes organisé par le collectif 4540 revient ce 30 juin pour le plaisir de toutes et tous. Le line up annoncé par les organisateurs fera plus que certainement bouger les fans de musique et de culture des 4 coins de la Belgique.

On peut rappeler en plus que ce projet avait pour but initial d’aider des adolescents en décrochage scolaire grâce à des ateliers radio et qu'aujourd'hui le 45Quarante Urban Festival n'a rien à envier aux plus grands..

Un Line up de qualité

Au programme mais surtout sur scène, nous pouvons déjà t'annoncer les artistes suivants:

KT GORIQUE (Suisse)

MOJI X SBOYS

PEET

SAFARI

4540 COLLECTIF

LA SOURCE

DJ NESSA

EXPRESS YOURSELF

NEW GUEST TALENT

Le 4540 Urban Festival sera cette année une nouvelle expérience tant pour le collectif qui se bat au quotidien depuis des semaines que pour le public qui pourra découvrir des jeunes artistes locaux aux côtés d'artistes confirmés.

Rendez-vous donc ce 30 juin 2023 sur la place Saint-Ode D’Amay dès 14h30 !

Les tickets sont déjà en vente sur le site de l'événement ... ICI et reste bien connecté.e à TARMAC puisque nous aurons entant que partenaire du Festival des places à t'offrir très bientôt !

Plus d'informations sur les plateformes et réseaux du Collectif 4540.