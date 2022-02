Le 41e festival Anima reprendra partiellement ses quartiers à Bruxelles du 25 février au 6 mars

En plus des regroupements multiples de courts métrages sous les appellations "Le meilleur des courts", "C’est du belge" et la "Nuit animée", la programmation adulte comptera pour la première fois cette année une "Soirée Queer" sur le thème de l’amour arc-en-ciel dans l’animation. Des cœurs verts feront de plus leur apparition dans la grille des programmes pour indiquer les films qui respectent l’inclusion.