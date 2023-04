Le 3e album de Steppenwolf : moins connu, mais tellement réussi, selon Walter De Paduwa

Aujourd’hui, je veux vous parler d’un groupe qui me tient à cœur depuis toujours, Steppenwolf.

Il a été fondé par John Kay, un Allemand dont le père est décédé alors qu’il n’était pas encore né. Ce dernier était militaire dans l’armée allemande, mais il n’était pas nazi. Sa mère a tout de même pris peur et est partie en 1944-1945 à Toronto au Canada, en passant par Hanovre et Bruxelles.

John Kay a ensuite grandi à Buffalo et s’est rapidement pris de passion pour la musique, avec sa voix très particulière.

Il a fondé le groupe The Sparrow et a migré vers la Californie pour renommer son band Steppenwolf, un nom inspiré du roman de Herman Hesse en 1925.

Ils connaissent un succès phénoménal avec leur premier album et les titres "Born To Be Wild" ou encore "The Pusher".

Mais c’est le troisième album, At the Birthday Party, qui me tient tout particulièrement à cœur. Tout d’abord pour sa pochette : cette photo me fascinait étant plus jeune car le groupe a l’air vraiment menaçant. On les voit devant une maison calcinée qui n’est autre que celle de Bob Hite de Canned Heat. Petite anecdote aussi : sur la photo, le guitariste, qui n’était pas présent lors du shooting photo, a été remplacé par le manager, qui a mis un chapeau pour se "camoufler".

Je vous recommande clairement cet album car John Kay a une superbe voix et un talent indéniable de compositeur. Les musiciens qui l’accompagnent sont tout aussi doués.

At the Birthday Party ne comporte pas de "grands singles" et n’a pas reçu un très bon accueil, mais il est vraiment bon. Je vous conseille vivement de l’écouter et de passer plutôt leur "Happy Birthday" plutôt que l’éternel titre de Stevie Wonder.