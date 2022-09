Le 3e album de Pomme, un disque réussi ?

Pourquoi le groupe anglais Hot Chip est moins célèbre que tous les groupes qu’il a inspiré ? Peut-on encore renouveler la comédie familiale ? Dans le domaine, vaut-il mieux voir la série Trying ou la série Breeders ? Comment le groupe de Floride Sofi Tukker rend-il hommage à un classique sans en faire vraiment une reprise ? Si on a envie de faire du cinéma, vaut-il mieux suivre les conseils de Billy Wilder ou de Milos Forman ? La chanteuse Pomme parvient-elle à relever le défi du toujours difficile troisième album ? Et Muse, il tient la forme ?

Beaucoup de questions et pas mal de réponses dans " La semaine des 5 Heures " de ce 2 septembre. Générique !