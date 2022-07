Le 39e Cactusfestival à Bruges affiche sold-out ce week-end

Les tickets week-end sont sold-out pour le Cactusfestival qui se déroule de vendredi à dimanche à Bruges, ont annoncé vendredi les organisateurs.

L’engouement du public après deux années chamboulées par le covid est palpable, avec pas moins de 20.000 festivaliers attendus sur le site du Minnewaterpark ce week-end.

Après trois années d’interruption en raison de la pandémie, le festival fait son grand retour pour sa 39e édition avec, au programme, une grande variété d’artistes tels que Franz Ferdinand, White Lies, The Tallest Man On Earth, Intergalactic lovers et Sylvie Kreusch.

"Nous étions plus préoccupés par la vente de billets cette fois-ci que les années précédentes", confie Patrick Keersebilck, l’organisateur. "L’été est un peu 'surchauffé' en ce qui concerne le nombre d’événements. C’est sans précédent : de nouveaux festivals, des salles qui continuent à programmer, … Les gens doivent donc faire des choix."

Ces craintes ont toutefois été vite dissipées par des ventes de billets plus que rassurantes. En effet, tous les tickets week-end du festival ont été vendus et les tickets pour samedi seront bientôt épuisés.

Pour cette première édition "post-covid", les festivaliers pourront en outre découvrir leurs artistes préférés sur un tout nouveau podium.

plus d’infos sur le site officiel du Festival