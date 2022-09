Le 37e FIFF dévoile sa programmation : plus de 120 films à découvrir !

Nous avons le plaisir de recevoir à Namur le Jury Émile Cantillon qui est composé principalement de 5 étudiant·e·s en cinéma âgé·e·s de 18 à 25 ans. Ils et elles ont pour mission de remettre quatre prix dont le Bayard de la Meilleure 1ère Œuvre.



Cette année, ce prix s’accompagne de 7.500€ offerts par la Fédération Wallonie-Bruxelles et de 5.000€ par BNP Paribas Fortis à la société de distribution pour la promotion et la diffusion en salles commerciales en Belgique.

Les films en compétition pour la 1ère Oeuvre.