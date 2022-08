Le 31 août magique d’Amélie Poulain

Donc oui, l’histoire d’Amélie Poulain démarre il y a tout juste 25 ans. Même si le film n’est sorti qu’en 2001. Et quel film, quel démarrage ! Amélie Poulain c’est la super-héroïne de toute une génération. Souvenez-vous, nous venions d’entrer dans le 21e siècle avec plein de questions et de doutes sur l’avenir, ces fameuses années 2000. Déjà qu’on nous avait annoncé un énorme bug quelques mois plus tôt et jamais il n’est arrivé. Alors que nous étions un peu perdus, Amélie est venue nous sauver avec sa candeur, sa douceur et ses bonnes actions. Ses tocs aussi. Elle qui adore plus que tout cultiver…