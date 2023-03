Le 30e livre de l’historien liégeois Jean-Pierre Rorive est consacré à la jeunesse du roi de France Louis XIV

"Le journal de son premier valet de chambre qu’on appelait Laporte m’a été utile.", précise Jean-Pierre Rorive, "On a trop vite, dès le 18e siècle, négligé cette source sous prétexte que c’étaient des ragots etc. Mais il n’y avait jamais eu d’examen critique. Ce que je me suis empressé de faire. Ça m’a permis quand même de meubler mon récit et pas seulement. Une personnalité ne peut se construire qu’au contact des autres. J’ai étoffé l’histoire du jeune Louis XIV par ses rapports avec son entourage propre. A commencer par sa mère, Anne d’Autriche, qui l’adorait. L’amour des enfants, c’était beaucoup plus rare qu’aujourd’hui et surtout dans les dynasties. Mais, elle, elle adorait Louis XIV. Ils étaient très proches. Et il adorait sa mère aussi. J’ai étudié les contacts avec Mazarin aussi, qui a été son tuteur. Il lui a donné des cours mais tard.".

"Je raconte toute sa formation etc. Mais ça n’a pas été brillant. C’est une monarchie itinérante toujours. Louis XIV a vécu dans divers châteaux. Les précepteurs, les professeurs, le suivaient pour essayer de lui donner cours. Mais c’était très irrégulier. Ça a été une éducation insuffisante. Pour moi, il n’était pas aussi doué que Louis XIII. Il avait une réputation de "pas très malin"."