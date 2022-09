Le 30 septembre : journée internationale du podcast à la RTBF

Ecoutez-nous, évadez-vous ! La RTBF s’associe à la journée internationale du podcast en inaugurant de nouveaux programmes pour tous les publics.

La journée internationale du podcast constitue une belle occasion de (re)plonger dans notre véritable caverne d'Ali Baba... sur RTBF.be et également Auvio !

Savoir-faire, expériences sonores et voix connues, le catalogue de nos podcasts ne cesse de s’agrandir. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les publics : Histoire, musique, questions de société, sports, culture, enjeux climatiques, Info, politique, sexe & Love, portraits de stars, fictions sonores pour petits et grands, etc.

A l'occasion de cette journée, des personnalités de la RTBF nous ont partagé leur coup de cœur podcast.

Découvrez-les ici...

- Beba Storm - Moi, papa

- Sophie Brems - il était une voix

- François Heureux - L'Histoire continue

- Nathalie Maleux - Musique au générique

- Fanny Jandrain - Les secrets du grenier

- Gwenaëlle Dekegeleer - Après nous, les mouches