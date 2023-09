Le 29 septembre 1940 : naissance de Guido Vanderhulst, fervent défenseur du patrimoine social et industriel

La préservation du patrimoine est donc liée de fait à la préservation d’une certaine vie populaire ?

"C’est comme cela que la concevait Guido. On assure la préservation du patrimoine industriel quand on trouve une fonction à ces bâtiments abandonnés et en déshérence. C’est pour cela que je critique l’installation du musée de la Bière à la Bourse de Bruxelles, même si cela a permis sa rénovation. On aurait pu attribuer d’autres fonctions à la Bourse plus directement liées aux Bruxellois, et pas à la consommation et à la touristification ! Mais bon, la politique de la ville de Bruxelles et des grandes villes consiste à lutter les unes contre les autres pour attirer les touristes de plus d’un jour, main dans la main avec Ryanair et compagnie…"

Comment faire en sorte que les Bruxellois aient leur mot à dire ?

"Il faut que les citoyens se réunissent. C’est un combat perpétuel, la démocratie, c’est du travail, un travail permanent, et ce n’est jamais gagné. Même si on a été un peu été aidés par les réseaux sociaux, cela ne suffit pas. Le revers de la médaille c’est que les personnes qui s’y expriment peuvent le faire masqué et il y a des trolls, on ne peut donc pas parler des réseaux sociaux comme un espace de libre expression. La libre expression se fait en présence. On a besoin du café du coin. "