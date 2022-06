Le 27e village gaulois est de retour à Liège jusqu’au 17 juillet

Le village gaulois est de retour en ce début de l’été. Ce ne sont pas moins de 50 chalets qui vous attendent Place Saint Paul à Liège durant 3 semaines avec bien sûr en point d’orgue la journée du 14 juillet.

Vous y retrouverez des produits wallons et français comme le Croc’Rostix au jambon à l’os et au fromage, des quiches aux écrevisses, des pâtes tournées dans des meules de parmesan… Et bien d’autres délices.

Les animations ne manqueront pas.

Les célèbres pistes de pétanque seront de retour et seront le cadre de moult joutes amicales. Hors des tournois et des périodes de concert, les pistes de pétanque seront à la libre disposition des visiteurs, les boules et le cochonnet étant à aller quérir au chalet voisin des Amitiés françaises.

L’Espace central et son podium seront au cœur du Village avec ses animations musicales…

Sean (Cover Chanson française) et Korange (Cover du groupe Téléphone) se partageront l’affiche le vendredi 1er juillet.

Marka viendra présenter son nouvel album et ses nombreux tubes le jeudi 7 juillet.

Venez à l’ombre des arbres ou au clair de la fontaine de la belle place Saint Paul, passez un bon moment.

RDV Place Saint Paul chaque jour dés 11h

Plus d’infos village gaulois