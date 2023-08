Le 27e festival des Arts de la rue à Herve proposera 56 représentations sur le thème de l’atout cœur

La ville de Herve se transformera à nouveau cette année en un immense plateau de jeu à l’occasion du festival des Arts de la rue qui se déroulera les 26 et 27 août, a annoncé la rue du Bocage, à l’origine de la manifestation, lors d’une conférence de presse vendredi matin. Au total, 56 représentations sont prévues sur les deux jours sur le thème de "l’atout cœur".

Les spectacles, de nature variée, se dérouleront une fois de plus au centre-ville de Herve, autour de l’église, dans onze espaces scéniques : "Il s’agira de spectacles de qualité, aboutis, joués par des professionnels. Il y aura des représentations théâtrales, du cirque, des spectacles de marionnettes, pour petits et grands", a précisé la cellule communication de l’événement, qui a également présenté sa nouvelle responsable, Audrey Vandegaar, arrivée du secteur de l’aviation. "Je pratique du théâtre en amateur, cette fonction est diversifiante et j’avais envie d’un challenge, c’est beaucoup de travail pour deux jours", a commenté cette dernière.

La parade s’élancera le samedi, cette fois à 14 heures, et marquera le début du festival. Elle consistera en une fanfare accompagnée de spectacles déambulatoires et marionnettistes qui sillonnera plusieurs rues du centre. Elle s’arrêtera au parc Detry à 14h30 où un spectacle gratuit sera proposé. Le dimanche, plus gros jour de la manifestation, le site ouvrira ses portes dès 12 heures Ce jour-là, 18 compagnies se produiront, dont "Le geste qui sauve", qui jouera "No regret", une courte pièce participative qui met en scène le public.

Autre rendez-vous notable dimanche : le club P.E.P.S. qui proposera une pièce pour adultes "Pour l’expansion des possibles dans ma sexualité", ainsi que "Soif Totale", qui mettra en scène une dizaine d’acrobates et de jongleurs dans la cour du collège. Lors de l’édition précédente, près de 4000 personnes avaient été recensées sur le site.

Pour plus d’informations sur l’évènement.