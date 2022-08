Le 26ème Festival "Rue du Bocage" à Herve proposera 50 spectacles avec 22 compagnies belges et étrangères.

Pour le succès de leur entreprise, les organisateurs misent sur trois principes : convivialité, qualité et diversité. La convivialité lors de la préparation et la tenue de l’événement avec pas moins de cent bénévoles, convivialité aussi sur le plan de l’ambiance bon enfant du festival. Qualité parce que l’asbl "Scène du bocage" n’invite chaque année que des compagnies professionnelles triées sur le volet, et diversité car la programmation fait appel à tous les styles d’arts de la rue : musique, humour, art circassien, danse, marionnettes, conte, poésie, recyclage d’objets, clowns, impro, etc. Les vingt-deux compagnies invitées proviennent du pays ainsi que de l’étranger, France, République tchèque, Brésil et Canada. Toutes logent chez l’habitant. Convivialité, écrivions-nous. Vu le côté familial du Festival, un espace sera spécialement réservé aux enfants, appelé le "Jardin des Petites Canailles".