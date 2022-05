Le 25e anniversaire du Cinquième élément : l’opéra du futur ?

Dans ce nouvel épisode d’Interlude, Valentine Jongen, alias Val so Classic, se penche sur la scène d’opéra, hybride et déroutante, d’un film culte : Le Cinquième Elément de Luc Besson, qui fête cette année son 25e anniversaire.

En 2263, l’irrésistible extraterrestre Liloo et Corbain, interprétés par Mila Jovovitch et Bruce Willis, ont la mission de sauver le monde. Pour cela, ils se rendent sur un vaisseau intergalactique dans le but de récupérer quatre pierres gardées par la diva bleue LavaLaguna.

Bruce Willis assiste alors à une représentation de Lucia di Lammermoor de Gaetanno Donizetti, avec notre LavaLaguna dans le rôle-titre. Il n’y a pas de demi-mesure dans le faste des décors : la salle n’est autre que le Covent Garden de Londres ! Nous entendons le grand air de Lucia, l’Air de la folie, qui se meut peu à peu en un chant surhumain à la mélodie électrique.