Le 21e siècle sera-t-il celui de la fin des ruines et de la Grande Barrière de Corail ?

Emmanuel Hanert est physicien, professeur ordinaire à l’UCLouvain ; il enseigne la modélisation environnementale, l’écologie mathématique, l’analyse de fonctions et l’utilisation des data sciences en bio ingénierie. Il a été vice-doyen de la Faculté des Bioingénieurs Agro-Louvain de 2015 à 2019. Avec son groupe de recherches à l’Earth and Life Institute, il développe des modèles permettant de simuler la dynamique des courants, des vagues et la dérive de différentes substances, telles que des polluants, des sédiments et des organismes vivants, dans les zones côtières. Ce modèle, appelé SLIM, est actuellement utilisé dans la Grande Barrière de Corail (Australie), en Indonésie, dans le Golfe Persique, la Mer Noire, la Mer du Nord, la Barrière de Corail de Floride, les Bahamas et les Îles Vierges américaines.

Ce modèle SLIM a notamment servi à simuler les échanges de larves entre des récifs coralliens. Emmanuel Hanert et son équipe ont montré comment ces échanges (appelés connectivité) sont impactés par le réchauffement global. Lorsque la température augmente, les larves se développent et meurent plus rapidement ; elles vont moins loin et peuvent donc plus difficilement assurer le repeuplement de récifs, impactés par du blanchiment, un ouragan ou une maladie. La résilience des écosystèmes coralliens s’en trouve ainsi réduite. Les résultats de cette étude ont été publiés dans Nature Climate Change et ont aussi fait l’objet d’un communiqué de presse.

Il y a un peu plus d’un an, le groupe de recherche d’Emmanuel Hanert a été contacté par l’ONG Australian Marine Conservation Society, pour évaluer l’impact sur les écosystèmes marins d’un projet de mine de charbon qui aurait été développé juste à côté de la Grande Barrière de Corail. Emmanuel Hanert et son équipe ont montré que les sédiments libérés par les activités minières auraient eu un impact à grande distance sur des zones où se nourrissent des dugongs et des tortues marines. Cette étude a été publiée dans Marine Pollution Bulletin et reprise par l’ONG dans un rapport destiné à la ministre australienne de l’environnement. Résultat – et soulignons que c’est une première ! – : ce rapport a incité les autorités à refuser ce projet de mine. L’information sur ce sujet a été communiquée dans une revue interne à l’UCLouvain.