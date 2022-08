Le 21e siècle, celui des épidémies ? Une "dynamique effrayante" pour la variole du singe, pas une simple MST : "Le préservatif ne l’arrêtera pas"

On pensait qu’on en avait fini avec ces histoires de pandémie. Bien sûr, on sait que le Covid-19 n’a pas disparu. Il continue à circuler, et à faire des dégâts que ce soit via le Covid long ou des formes sévères chez les plus fragiles. Mais la "vague d’été", liée au variant BA.5 semble bien avoir atteint son pic. Les yeux des spécialistes sont désormais braqués vers l’automne, et l’arrivée possible d’un nouveau variant : "Rien ne laisse toutefois penser qu’il sera intrinsèquement plus dangereux, faisait remarquer Eric Muraille, maître de Recherche au FRS-FNRS, spécialisé en immunologie dans une récente interview. Le vrai danger, c’est une chute de l’immunité, car si notre immunité diminue, alors il deviendra plus dangereux".

Bref, si on prend tous un minimum de précautions pour ne pas le faire circuler de façon évitable, et si la population plus à risque se protège via une dose de rappel, cette nouvelle vague devrait être gérable.

Mais les spécialistes des virus ont désormais un autre sujet d’intérêt, voire d’inquiétude, c’est la variole du singe. Mardi, un premier mineur d’âge était signalé contaminé, et notre pays comptait 482 cas confirmés. Pour l’instant il s’agissait de personnes âgées entre 20 et 71 ans. 28 personnes ont été admises à l’hôpital, soit 7% des personnes contaminées. : "C’est en effet un cas d’école intéressant, nous explique Eric Muraille. On le connaît depuis longtemps. Il a été décrit en 1958 et la majorité des cas étaient limités à l’Afrique. Mais à présent, il est en train de disséminer dans le monde entier, de devenir une nouvelle pandémie".

Et plusieurs spécialistes craignent finalement qu’on commette exactement les mêmes erreurs que pour le Covid-19, en le sous-estimant alors qu’il faudrait selon eux le prendre très au sérieux.

Décryptage avec Eric Muraille.

Pourquoi ce virus de la variole du singe est il inquiétant ?

"Il est inquiétant pour deux raisons :