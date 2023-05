Le 20 mai la Brussels Pride Parade va envahir les rues de la capitale pour célébrer la diversité et l'inclusion

Rendez-vous le 20 mai pour la Brussels Pride Parade à partir de 14h depuis le Mont des Arts!

La Pride Parade est l'un des événements phares de la Brussels Pride – The Belgian & European Pride 2023. Cette dernière a pour objectif de célébrer la diversité, la tolérance et l'acceptation de tous, indépendamment de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre à travers un défilé dans les rues de la capitale.

La Pride Parade est un cortège qui se déplace à travers les rues de Bruxelles, accompagné d'accessoires, de chars et d'une ambiance musicale festive. Le départ est prévu à 14h depuis le Mont des Arts, l'accueil des participants commencent dès 11h et l'arrivée est attendue aux alentours de 17h.

Tout le monde est invité à participer à la Pride Parade, que vous soyez une organisation ou un particulier. Si vous souhaitez participer avec votre groupe, vous devez vous inscrire en ligne sur le site brusselspride.eu. L'inscription est gratuite et vous permet de vous joindre à la Parade avec votre propre char, votre propre groupe de musique ou en marchant dans le cortège.

Il n'y a pas de thème spécifique pour la Pride Parade… Cela ne vous empêche pas de sortir vos plus beaux costumes pour l'occasion ! Cependant, le thème général de l’événement, emprunté à Amnesty International est "Protect the Protest".

Les enfants et les personnes en situation de handicap sont les bienvenu.e.s à la Pride Parade. L'accessibilité et l'inclusivité sont essentielles et des mesures sont prises pour faire de la Parade un événement ouvert à tous. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'onglet "Infos pratiques".

La Pride Parade est un événement incontournable pour tou.te.s celles & ceux qui souhaitent célébrer la diversité et l'inclusion. Que vous soyez membre de la communauté LGBTQIA+ ou un.e allié.e, vous êtes convié.e à participer à cette journée de célébration, d'amour et de tolérance.

Retrouvez toutes les infos sur la Pride Week ici.