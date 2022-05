Le 20 mai 2022, David Linx parraine la soirée "Live For Ukraine" à Namur

Fabrice Alleman, Manu Bicaba, Fabien Degryse, Sam Gertmans, Michel Hatzigeorgiou, Pierre Hurty, Zénon Kasanzi, Olivier Ker Ourio, Nicolas Kummer, David Linx, Marco Locurcio, Nathalie Lories, Stéphane Mercier, Madi Niekema, Michèle Noiret, Ivan Paduart, Basile Rahola, Jean-Louis Rassinfosse, Wajdi Riahi, Pierre Vaiana, Mimi Verderame, Chrystel Wautier, Barbara Wiernik, la chorale du département Jazz du KBC. Invitée : Oksana Goncharuk (Chanteuse lyrique)

Faut-il encore présenter les artistes cités pour leur talent reconnu dans le patrimoine national du jazz belge au niveau national et international ? Si nous les connaissons dans ce paysage musical, par leur participation à ce concert caritatif " Live For Ukraine " sur une des plus belles scènes de Belgique (Namur Concert Hall au Grand Manège), reconnaissons leur humanisme en plus de leur talent incontestable. Un voyage musical conduit par David Linx, parrain de la soirée, qui favorisera des rencontres avec des artistes ukrainiens au travers de plusieurs expressions artistiques comme la musique, la poésie, avec le grand poète ukrainien Alexander Kabanov, et la danse moderne par l'incontournable Michèle Noiret.

Une parenthèse de Paix

Une soirée riche en émotion pour une communion avec les victimes de la guerre en Ukraine, sans oublier toutes les autres victimes de toute guerre représentée par la participation d'artistes africains... Un petit rappel de l'immigration Sud-Nord. Si cet événement doit favoriser le rassemblement de fond afin de concrétiser les missions sur le terrain, elle doit être surtout considérée comme une parenthèse de Paix.

Depuis le début de la guerre, de nombreuses initiatives ont eu lieu et c'est dans cette lignée que Solidus Unit a décidé de prendre les devants et de réunir des artistes de talent afin de se mobiliser pour cette cause. Solidus Unit s'implique dans de nombreuses missions pour apporter le maximum de soutien aux victimes. Solidus Unit reconnu par la Fondation Roi Baudouin. Pour plus d’infos.