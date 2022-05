Le 2 mai, une date qui fait partie de la mémoire collective espagnole

La comparaison paraît tout de même plutôt gonflée. Pas de morts ni de massacres, on est très loin de 1808, c’est vrai, mais il n’est pas rare dans l’histoire qu’une tension ravive de vieilles rancunes.

Un exemple se passe à peu près à la même époque, en Espagne : à Séville, le 8 juillet 1982, lors de la demi-finale de la coupe du monde de foot entre la France de Platini et l’Allemagne de Rumenigge.

Le gardien allemand Harald Schumacher commet une véritable agression contre un joueur français, l’arbitre n’a rien vu. Schumacher n’a pas un geste pour le joueur qu’il a agressé et qui sort en civière. Le match finit aux pénaltys et l’Allemagne élimine la France. Pierre Marlet n’oubliera jamais le témoignage d’un correspondant allemand en poste à Paris : "J’étais apprécié dans mon quartier, on me saluait aimablement et le lendemain matin en allant chercher mon pain, j’ai senti un mur autour de moi : j’étais devenu le boche…" 40 ans de réconciliation franco-allemande sacrifiée par un match de foot dramatique et un gardien de but !

On peut dire que le dos de mayo en Espagne a quelque chose d’analogue : si les Français se la ramènent trop ou se montrent agressifs envers leur voisin, son ombre resurgit et fait resurgir d’anciennes blessures. Même si depuis lors, Français et Espagnols ne se sont plus jamais affrontés militairement.