Le 1er mai a permis aux partis politiques de ressortir leurs vieilles lubies en occultant les vrais sujets

Le 1ᵉʳ mai c’est surtout l’occasion pour les partis politiques de montrer leurs muscles à leurs militants avec des discours fracassants et, souvent, hélas, non documentés. En fait ils ne racontent qu’une partie de l’histoire, celle qui évidemment plaît aux militants.

En Belgique, par exemple, les partis libéraux du nord et du sud ont profité de la brèche ouverte par le Parti socialiste flamand pour fustiger directement ceux et celles qui profitent des allocations de chômage sur une trop longue durée. Bref, c’est en résumé le fameux discours bien connu du "à bas les profiteurs". Dire qu’il n’y en a pas serait évidemment mentir. Dire qu’il y a d’autres explications plus économiques, plus sociales, et qu’en plus elles sont dues à certaines mesures mises en place par les politiques eux-mêmes, serait évidemment trop long à expliquer. D’ailleurs, les militants, ils ne veulent pas des raisonnements, mais de la castagne.

Les véritables sujets ne sont donc pas du tout abordés. Ils sont sans doute jugés trop complexes pour les communicants de ces partis et donc non susceptibles d’être en mode viral sur Tik Tok. La partie information étant réduite à peau de chagrin sur les médias de masse classiques, les partis politiques ont compris qu’ils devaient devenir eux-mêmes des médias. D’où l’omniprésence de nos politiciens sur des réseaux sociaux comme Tik Tok. C’est normal, il n’y a pas de journalistes pour venir vous contredire quand vous dites une bêtise.

Mon sentiment, en tout cas, après les discours de ce 1ᵉʳ mai, c’est que nos politiques sont à la hauteur des problèmes alors qu’ils devraient être d’abord à la hauteur des solutions.