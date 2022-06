Le 1er livre Harry Potter a 25 ans : la 'Pottermania' s’est-elle déclenchée d’un simple coup de baguette magique ?

Le premier livre de la saga Harry Potter souffle ses 25 bougies ce 26 juin. Le Mug accueillait Alix Houllier et Corentin Faniel, auteurs du livre Harry Potter décrypté par ses fans, pour comprendre la raison de cet incroyable engouement.

Le 26 juin 1997 sort Harry Potter à l’école des sorciers au Royaume-Uni. Ce premier tome signé par une illustre inconnue, JK Rowling, se vendra, comme par magie, à plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde.

Films, merchandising, musique, pièce de théâtre, expositions, jeux vidéo,… Le phénomène est aujourd’hui l’un des plus marquants de la pop culture. 25 ans après sa sortie, la Pottermania ensorcelle toujours les fans. Outre l’universalité des thèmes dans lesquels se reconnaissent les jeunes et moins jeunes 'moldus', les raisons de cet engouement sans précédent pour un livre jeunesse sont aussi contextuelles et commerciales.