Le 18e Salon des Viticulteurs de Chaudfontaine se célèbre à Ninane

Après le Covid, les inondations, le 18e salon des viticulteurs de Chaudfontaine vous donne rendez-vous sur les hauteurs et plus précisément à Ninane.

Une quinzaine de vignerons vous présenteront le fruit de leur travail.

Une vingtaine appellations y sera présentée venant de France, Grèce, Italie, le Portugal sans oublier la Belgique.

Vous y trouverez du sancerre, Beaujolais, côtes-du-Rhône…

Pour la Belgique, ce sont :

Le Bon Baron : C’est à Lustin, près de Profondeville entre Dinant et Namur, que se situe le château pittoresque et le vignoble Bon Baron. On y produit du vin belge qui éveille tant l’intérêt national, qu’international. Le Château Bon Baron propose du vin blanc et vin rouge mais aussi des vins mousseux.

- Le domaine Hoenshof : domaine viticole qui produit du vin "pur". Le Chardonay 2011 et le Cuvéé Hoenshof 2010 ont été élus Meilleur vin belge en 2013.

- Les Vintrépides : une équipe de passionnés qui propose des vins biologiques.

Les produits de bouche seront aussi de la partie :

Foie gras, chocolat, jambon, huile d’olive, tapenades…

Et puis le samedi, vous pourrez assister à une conférence de Jean Galler. Il expliquera comment accorder le vin et le chocolat…

Un programme assez étoffé pour ces 3 jours.

Pour plus d’infos par Ici

Quand, vendredi 15 au dimanche 17 avril

Où : Complexe Sportif de Ninane, Rue de la Loignerie 19 à Chaudfontaine. Tarif : 7€ (verre à dégustation inclus) – Public : à partir de 18 ans

