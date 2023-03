Le 17e festival Courants d’airs sera porté par 200 musiciens et 100 comédiens

Du 19 au 23 avril, le festival Courants d’airs, imaginé par le Conservatoire royal de Bruxelles, accueillera 32 projets originaux proposés par 200 musiciens et 100 comédiens. Pour cette 17e édition, ces jeunes artistes investiront les lieux partenaires historiques du festival, auxquels s’ajoute cette année l’Espace Magh, ont communiqué mardi les organisateurs.

"Le festival Courants d’airs est un vecteur essentiel de la créativité dans notre école, mais aussi un facteur crucial d’insertion professionnelle. Son succès depuis 17 ans montre en outre qu’il est attendu et apprécié par le public, bruxellois et au-delà", souligne le directeur du Conservatoire royal de Bruxelles, Frédéric de Roos. Les créations originales présentées sont proposées par près de 300 étudiants des conservatoires de Bruxelles, Mons (Arts²), Liège, de l’IAD, l’Insas et l’ARBA-ESA.

Ces jeunes artistes rencontreront le public sur les scènes du Conservatoire (dans la grande salle de la rue de la Régence, l'auditorium et le hall de la rue du Chêne), ainsi que dans les lieux emblématiques de la ville comme le Musée des instruments de musique (MIM), la salle gothique de l’Hôtel de Ville, la salle des Glaces du Parlement bruxellois, The Music Village et la place de la Vieille Halle aux Blés. L’Espace Magh, voisin du Conservatoire, vient enrichir la programmation de cette édition.

Parmi les projets les plus originaux figure "Early Music Comedy Concert", qui voit un ensemble de musique de chambre proposer un voyage dans la musique ancienne entièrement époussetée. "Rubbish parade", le nouveau spectacle mis en scène par Estelle Renaud d’après Cabaret de Bob Fosse prendra la forme d’une "revue" rassemblant des musiciens de jazz, des chanteurs, des circassiens, une drag-queen et un numéro très spécial d’équilibristes.

Côté théâtre, le festival proposera aussi bien des mises en scène de textes classiques que des créations. Le concert de clôture "Je l’aime, un peu, beaucoup, pathétiquement" rassemblera un orchestre de 70 jeunes musiciens qui interpréteront, sous la baguette de Gabriel Hollander, la Sixième symphonie de Tchaïkovski. Le festival est gratuit, sans inscription.