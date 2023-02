Le 1733 à nouveau désactivé : que se passe-t-il au centre d’appels d’Arlon ?

Le centre d’appels des urgences était une nouvelle fois désactivé ce mardi soir. Ce n’est pas la première fois que ça se produit. Depuis le 30 janvier, ce numéro de garde médical a déjà été mis à plusieurs reprises sur répondeur ; et il le sera encore. Une situation totalement inédite.

Que se passe-t-il exactement ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus hier soir dans le centre d’appels 1733/112 d’Arlon. C’est le centre qui gère les appels 112 de la province et le 1733 de la province de Luxembourg, de Liège et de l’arrondissement de Dinant. Nous avons rencontré celles et ceux qui décrochent jour et nuit les appels pour faire face aux urgences. Notre reportage est à écouter ci-dessus.