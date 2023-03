Le 16 avril, participez au plus grand évènement running et santé de Wallonie

Une édition 2023 sous le signe du train ! Programmé le dimanche 16 avril 2023, le plus grand événement de course à pied dans le sud du pays propose, comme d’habitude, un programme très complet avec 4 courses (15km, 7km, 3km et courses enfants), deux marches (21km et 6km) et deux trails (42 et 21km).

Comme chaque année, l’épreuve permet de mettre en vitrine les charmes et les richesses de la métropole liégeoise. Liège dispose, avec sa gare internationale, d’une des plus belles gares d’Europe. Et la région est d’ailleurs à l’origine de la grande histoire des chemins de fer en Europe puisqu’en 1835 l’entreprise liégeoise Cockerill a fabriqué la première locomotive à vapeur en Europe continentale, avant d’exporter son savoir-faire dans le monde entier.

L’esplanade de la gare des Guillemins sera le théâtre prestigieux, et en musique, des départs du 15 et du 7km. Les quais de la gare seront aussi le point de rendez-vous des trailers et des marcheurs qui auront opté pour les parcours " nature " au départ d’Esneux ou de Comblain-la-Tour.