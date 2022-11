"Le 15h17 pour Paris", le film de Clint Eastwood sur l'attentat déjoué du Thalys à voir sur La Trois

En têtes d'affiche du film, on retrouve Spencer Stone, Anthony Sadler et Alek Skarlatos, un casting inhabituel. En effet, les trois Américains qui arrêtèrent l’attentat du Thalys jouent leur propre rôle, pour leur première incursion au cinéma. Le réalisateur Clint Eastwood expliquait au Hollywood Reporter qu'il a eu cette idée lorsqu'il les a rencontrés :

Et je me suis dit : ‘Je me demande s'ils pourraient le faire ?’ Je pense qu'il y a des acteurs merveilleux qui auraient pu jouer ça, mais il y a quelque chose à propos de ce projet particulier et de l'héroïsme qui a été impliqué et de la façon dont ils ont géré la chose qui est tout simplement unique. Et j'ai juste dit, ‘Je pense que je vais tenter le coup.'