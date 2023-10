"Let the river flow" raconte les événements réels qui ont inspiré toute une génération de Norvégiens à se lever contre l’oppression des indigènes Sames. Les jurés ont également attribué le Clion – contraction de Clio, la muse de l’histoire, et du célèbre Lion de Waterloo – des meilleurs décors et costumes à Viorica Pietrovici pour "Libertate" de Tudor Giurgiu (Roumanie). Le prix du public, lui, s’est porté vers "Il Boemo", de Petr Václav (République tchèque). Quant au prix du jury Jeunes, il a récompensé "January" du Letton Viesturs Kairiss. Le WaHFF comprend également une sélection de documentaires, avec un jury spécifique présidé par le réalisateur Christophe Hermans. Le Clion "Yves Vander Cruysen" du meilleur documentaire – dont le nom rend hommage au fondateur du festival aujourd’hui décédé – a été attribué cette année à "La Petite Fille au Napalm, histoire d’une photographie", du Français Patrick Cabouat.