Le 11 juillet 1302 : date fondatrice de l'identité flamande ?

En écrivant son roman en 1838, Hendrick Conscience a une intention claire et nette. Elle est explicite dans la préface du roman : " Nous, les Flamands, avons une histoire passée en tant que pays et en tant que peuple. Et maintenant ils veulent que nous devenions des Wallons, que nous sacrifions notre gloire ancienne, notre langue et tout ce que nous avons hérité de nos ancêtres ". Qui est ce " ils " ? Les dirigeants du jeune Etat belge qui à l’époque a le français comme seule langue officielle. Les racines du nationalisme flamand sont posées et ce n’est donc pas un hasard si au début du fédéralisme belge, en 1973, la Flandre choisit le 11 juillet comme fête officielle : c’est par la réinterprétation d’Hendrick Conscience et de son " leeuw van vlaanderen " que la bataille des éperons d’or prend une dimension nationaliste flamande.