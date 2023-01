Le 100e rôle de Liam Neeson

Et on ne pouvait pas mieux rêver pour ce retour aux affaires que la caméra et la vision du réalisateur irlandais Neil Jordan ("Entretien avec un vampire", "Michael Collins", "Byzantium", tout ça c’est lui, souvenez-vous). Dans cette histoire, intitulée tout simplement "Marlowe" (à voir en salles chez nous le 15 mars 2023), qui se déroule en 1939, à Bay City, Californie, Marlowe est engagé pour retrouver un certain Nico Peterson disparu depuis peu. Son enquête le mène dans à Hollywood. Et quand il ne retrouve pas ses anciens collègues policiers, le détective privé fouille dans les affaires d’une des plus riches familles de Los Angeles. Et la femme fatale dans tout cela, elle est où ? Il s’agit de Clare Cavendish (incarnée par Diane Kruger). Fiancée à Nico, c’est elle qui confie cette enquête à Marlowe…