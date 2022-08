Lazio – Inter Milan : Romelu Lukaku et les Nerazzurri reçus 9 sur 9 ? (Direct commenté 20h45)

L’Inter Milan s’apprête à vivre un premier déplacement délicat ce vendredi. Les Nerazzurri de Romelu Lukaku se rendent à la Lazio Rome à l’occasion de la troisième journée de Serie A, le championnat italien. Cette rencontre est à suivre en direct commenté dès 20h45.

L’Inter, dauphin de l’AC Milan la saison dernière, a parfaitement débuté cette nouvelle saison avec deux victoires. La première acquise au forceps sur la pelouse de Lecce (1-2 avec un but dans les dernières secondes de Dumfries), et l’autre remportée facilement face à La Spezia le week-end dernier (3-0). Romelu Lukaku, de retour "à la maison" après son passage raté à Chelsea, n’est pas étranger à ce bon début de saison de l’Inter. En deux rencontres, le buteur des Diables Rouges a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Ce déplacement à la Lazio ne sera pas une partie de plaisir pour les visiteurs. Les Capitolini, cinquièmes la saison passée, ont eux aussi bien débuté leur saison avec quatre points au compteur (4/6).