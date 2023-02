Lazare ciblé par des messages haineux et racistes, le joueur et l’Union Saint-Gilloise réagissent

L’Union Saint-Gilloise a pris un point sur le terrain du Club Bruges vendredi dernier. Omniprésent sur la pelouse, Lazare Amani a été un des artisans de la bonne prestation unioniste.

Le milieu de terrain s’était cependant plaint sur Instagram du traitement infligé par le corps arbitral. Une story qui a fait réagir des supporters brugeois qui se sont laissés aller à des messages haineux et même racistes.

“Désolé si mon message a choqué mais le nombre de messages injurieux que j’ai reçu après, ou même ça (trois émojis de singes). Ok, ça va, c’est le jeu, c’est la société. Mais s’attaquer à ma famille, je trouve que c’est dépasser les limites, d’où ma réponse. Je suis encore désolé, peut-être que j’aurais plutôt dû privatiser mon compte”, a publié le joueur de l’Union.

De son côté, l’Union Saint-Gilloise a également réagi : "Le club souhaite condamner les messages haineux reçus par Lazare Amani sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, en dehors, mais également en ligne, ce genre de comportement n’a pas sa place. Après le match entre Club Brugge et Union vendredi soir, notre joueur a reçu plusieurs messages racistes et haineux via ses réseaux sociaux. Nous ne tolérons pas le comportement de ceux qui ont envoyé ces messages. Le club souhaite maintenant garder la paix et va réfléchir à l’opportunité d’entreprendre d’autres démarches auprès de son joueur".

Ce n’est pas la première fois que les supporters de Bruges s’illustrent d’une bien triste manière. Vincent Kompany s’était, lui aussi, plaint d’insultes racistes lors d’un déplacement au Club Bruges lorsqu’il était encore entraîneur d’Anderlecht.