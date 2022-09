"Lay This Drum", un spectacle de percussions 100% féminin

Gaëlle Swann et Sara Moonen étaient les invitées du 8/9 pour présenter leur spectacle Lay This Drum, un show explosif, énergique et 100% féminin. Elles ont profité de leur passage pour vous donner un aperçu en live de leur spectacle mais aussi pour tester les compétences de Sara De Paduwa en percussion.

Le spectacle Lay this Drum est né de remarques, d’injonctions que les percussionnistes femmes reçoivent souvent. On leur demande souvent si elles savent porter leur matériel, si elles savent jouer fort, etc. Et dans leur spectacle, les cinq femmes déconstruisent ces préjugés et vous racontent l’émancipation des femmes à travers la percussion. Le tout amené dans un univers très ludique, elles jouent de la percussion avec le corps, elles jouent dans des cages en métal, dans le noir avec des lumières sur les instruments, le tout en une heure de spectacle.

Elles ont vraiment voulu concevoir un spectacle accessible à tous mais aussi très engagé.

Gaëlle Swann et Sara Moonen vous donnent un aperçu de ce spectacle en live dans Le 8/9 et donnent un petit cours de percussions à Sara De Paduwa, qui s’en sort plutôt bien.

Retrouvez Lay This Drum en spectacle le 5 octobre à Auderghem au Centre Culturel.