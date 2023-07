LaverVert, les produits d’entretien écolo et namurois

Pour favoriser le zéro déchet, LaverVert propose, dans un premier temps, ses produits en vrac dans différentes épiceries et magasins partenaires à travers la Belgique. "Mais, on s’est rendu compte que si on se limitait aux magasins vrac, notre projet n’allait pas être rentable, allait disparaître petit à petit et n’aurait finalement pas servi à grand-chose." Ils décident alors de faire une entorse à leur volonté première et de commercialiser dans les enseignes de la grande distribution certains produits dans des bouteilles en plastique. "Si on reste trop braqués sur nos valeurs, on ne parvient pas à embarquer un maximum de gens, pour progressivement les amener vers des produits durables et locaux." De cette manière, Jean-François et Adrien espèrent accompagner les changements d’habitudes de consommation. "Avec comme objectif de se passer du plastique en se tournant vers la consigne à l’avenir."

LaverVert a obtenu le label "artisan certifié" et a lancé les démarches pour obtenir d’autres labels comme l’écolabel ou l’écocert.