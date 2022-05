Laverne Cox ("Orange is the new black") inspire la première Barbie transgenre

Cela fait quelques années que le célèbre fabricant de poupées a pris le train de la diversité pour être plus en phase avec la réalité de la société. Mais un modèle de poupée transgenre, voilà qui manquait encore au catalogue Mattel de poupées Barbie.

Depuis 2015, l’entreprise américaine a sérieusement changé de stratégie commerciale. Finie la Barbie aux mensurations irréelles, place aux poupées qui reflètent le monde dans lequel on vit et auxquelles les enfants pourront plus facilement s’identifier. La gamme Barbie Fashionistas n'a cessé de s’élargir dans tous les sens : plus de morphologies différentes, de couleurs de peau, d’yeux, de cheveux. Des modèles de poupées porteuses d’un handicap, un Ken souffrant d’un vitiligo, une Barbie non-binaire… et à présent, – il était temps – une première poupée transgenre. Et Mattel a eu la bonne idée de s’inspirer de l’actrice américaine Laverne Cox, star de la série Orange is the new black, pour l’intégrer dans sa collection Barbie Tribute.

"Pionnière. Icône. Avocate", voilà comment Mattel a décrit Laverne Cox sur ses réseaux sociaux. Et de communiquer : "En l’honneur de son 50e anniversaire, Barbie est ravie d’accueillir Laverne Cox en tant que nouvelle poupée #Barbie Tribute Collection, reconnaissant son impact à la télévision, au cinéma, dans la mode et dans la communauté LGBTQIA+. De plus, nous sommes fiers de célébrer l’anniversaire marquant de Laverne avec un don à TransFamilySOS parce que tout le monde mérite de se sentir en sécurité, vu et célébré pour qui il est."

De son côté, l’actrice transgenre a déclaré : "C’est incroyablement significatif pour moi d’avoir ma poupée Barbie pour tant de raisons […] J’espère que les enfants de toutes les identités de genre pourront regarder cette Barbie et rêver".

L’événement "A very Barbie birthday" a donc eu lieu pour l’anniversaire des 50 ans de l’actrice, sur le toit d’un hôtel à Times Square jeudi dernier. L’actrice est apparue dans la tenue grandeur nature de la poupée à son effigie.

Voilà qui tombe à point alors que débute le traditionnel mois des fiertés ce 1er juin. La Barbie Laverne Cox est vendue à 40 dollars (environ 37 euros) et est, d’après le Washington Post, déjà l’une des meilleures ventes sur le site américain d’Amazon.

Laverne Cox rejoint d’autres noms de cette collection Barbie Tribute : la créatrice Vera Wang, l’actrice comique Lucille Ball et la reine Elizabeth II.