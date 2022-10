Laver ses panneaux photovoltaïques permettrait un léger gain de production par mois

C’est un travail physique et quelque peu acrobatique… Celui de laveur de panneaux photovoltaïques. Thomas Mol est l’un d’eux et travaille dans la région de Charleroi. Ses journées se passent sur les toits avec son équipement. "Ici je suis sur un chantier de 24 panneaux. Ils ont été installés il y a un peu plus de 10 ans et donc il y a pas mal de lichens qui sont présents sur les pourtours et à certains endroits. Il y a aussi de la poussière sur le panneau", détaille Thomas.