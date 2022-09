Laver Cup : le Reste du Monde renverse l’Europe et remporte sa première édition

Mené 8-4 au début de la troisième et dernière journée, le Reste du Monde, mené par Felix Auger-Aliassime et Frances Tiafoe, a remporté sa première Laver Cup en dominant l’Europe 13-8, dimanche, à Londres.

"Je n’ai pas eu à les remotiver après hier […] On devait gagner 3 des 4 derniers matches, on savait qu’on pouvait le faire, on avait une grande confiance", a expliqué le capitaine de l’équipe, John McEnroe, après le match, interrogé par l’ancien joueur Jim Courier.

McEnroe, qui avait vécu les 4 défaites précédentes, dont une cruelle en 2019 après avoir été en tête à deux simples de la fin, a même esquissé quelques pas de danse.

"Incroyable serait un euphémisme", a-t-il aussi lâché au micro.

"Cela fait longtemps qu’on attend ça, on a été parfois corrigés mais à d’autres occasions on a été si près qu’on en sentait le goût… C’est un groupe de jeunes gars extraordinaires, on a continué à se battre, on était en difficulté, mais les supporters ont été absolument géniaux", a-t-il poursuivi.