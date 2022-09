Laver Cup : Dernier match de Federer ce soir, le crépuscule d’une idole

En attendant son ultime match, Federer va revivre une dernière fois les routines qu’il a aimées autant qu’il les a détestées.

"J’adore lacer mes chaussures, me préparer, mettre mon bandana (autour du front), me regarder dans le miroir (en me demandant) + C’est bon ? On est prêt pour ça ? OK, on y va ! +. Mais même si j’aime vraiment ça, je suis content de ne plus avoir à le refaire", a raconté le Suisse.

Il a évoqué aussi "les nœuds à l’estomac, l’attente toute la journée, prendre le petit-déjeuner en me disant que j’avais encore un gros match en soirée et, oh, il reste 15 heures à attendre. C’est sympa mais c’est stressant et les journées sont interminables".

Celle de vendredi le sera assurément. Il n’entrera en lice que lors de la session du soir qui débutera à 20h00 par un match entre l’idole locale, Andy Murray, et l’Australien Alex de Minaur.

Lors de la session de l’après-midi, au cours de laquelle il a remporté haut la main le concours à l’applaudimètre lors de la présentation des équipes qui a précédé les matches, ses coéquipiers ont fait le nécessaire pour le mettre dans les meilleures dispositions.

Le Norvégien Casper Ruud est d’abord venu à bout de Jack Sock (6-4, 5-7, 10-7) avant que Stefanos Tsitsipas n’écrase Diego Schwartzman (6-2, 6-1).

Malgré son horaire tardif, son dernier match de tennis promet d’être mémorable, en double, aux côtés de son "meilleur ennemi", Rafael Nadal.

"Demain, ce sera très spécial", a aussi reconnu l’Espagnol, jeudi.

"L’un des joueurs, si ce n’est le joueur, le plus important dans ma carrière s’en va. A la fin, vivre ce moment sera difficile. Mais bien sûr, je suis très excité et reconnaissant d’être avec lui", a-t-il poursuivi.