Lautaro Martinez en veut à son fidèle acolyte Romelu Lukaku : "Il m’a déçu… J’ai essayé de l’appeler mais il ne m’a jamais répondu"

Romelu Lukaku a perdu le soutien de nombreuses personnes ces dernières semaines, surtout du côté de Milan. Proche de resigner à l’Inter il y a peu, le buteur des Diables Rouges est désormais l’ennemi du numéro 1 des Nerrazzuri.

Rappelez-vous. Le 15 juillet dernier, le gourou du mercato italien Gianluca Di Marzio annonçait à la surprise générale le retrait des négociations des dirigeants de l’Inter pour Lukaku. La cause ? Le buteur belge négociait en même temps avec… la Juventus de Turin.

Se sentant trahie, la Curva Nord, le groupe des ultras de l’Inter, avait répliqué via un communiqué très piquant.

"Celui qui a trahi par le passé, le refera. Pas parce qu’il aime cela mais parce que c’est dans sa nature. Oui, parce que toi Romelu, tu nous as tous trahis, nous qui t’avons défendu fermement quand rien n’allait. Nous qui t’avons défendu quand l’équipe qui te cherche à présent, t’a ri au nez. Et maintenant, tu nous remercies avec un coup de couteau dans le dos digne du meilleur Brutus. Tu as baisé l’écusson qui pour nous, vaut plus que notre propre vie. Et maintenant, comme un vil mercenaire, tu te vends au meilleur offrant. Avant d’être un champion, il faut être un homme. Toi, tu ne l’es pas. Adieu."

Et les supporters ne sont visiblement pas les seuls à s’être sentis trahis. Interviewé par la Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez, qui formait la terrible "Lula" avec Lukaku, a, lui aussi, fait part de sa déception.

"J’ai été déçu de lui, a lancé Martinez, le nouveau capitaine de l’Inter. J’ai essayé de l’appeler et il ne m’a jamais répondu. Il a fait la même chose avec d’autres coéquipiers. Après tant d’années ensemble, j’ai été déçu. Mais bon, c’est son choix et je lui souhaite le meilleur."

Alors que la plupart des grands clubs européens se sont envolés pour l’Amérique ou l’Asie afin d’entamer leur préparation estivale, Romelu Lukaku est lui resté en Angleterre, au centre d'entraînement de Chelsea. Indésirable du côté des Blues, Big Rom' ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Une chose est sûre, la suite de sa carrière s’écrira loin de l’Inter…