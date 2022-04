Lausanne, la ville verte et olympique blottie entre la Grande Eau et les collines

Après quelques heures de Bruxelles en TGV Bruxelles-France, l’équipe de "Grandeur Nature" a posé ses bagages à Lausanne, capitale olympique et siège du CIO depuis 1915.

Capitale du canton francophone de Vaud, elle collectionne plus d’un titre dont l’enviable médaille d’or de l’environnement et du développement durable et le tout récent label de " Ville Verte Suisse ", une distinction qui récompense ses prestations en faveur de ses espaces verts et de son approche durable des zones vertes urbaines. Les 140.000 Lausannois disposent d’un espace vert de 25 m2 par habitant. Parmi ces nombreux parcs, celui de Milan voisine le Jardin botanique et ses 6000 variées de plantes, dans le quartier sous-gare, entre la gare et le lac.

Notre guide, Franziska Werren, nous fait grimper au sommet du crêt de Montriond, une ancienne moraine glaciaire qui déroule une vue panoramique sur le lac, les montagnes et la ville. Le lac Leman, le plus grand lac d’Europe occidentale, dont le nom venu du celte signifie " La grande Eau " le porte bien. Long de 73 kilomètres, large de près de 14 à certains endroits, il a une superficie totale de 582 km2 et peut atteindre jusqu’à 309 mètres de profondeur. Son altitude, à Lausanne, est de 372 mètres au-dessus du niveau de la mer. A comparer avec la hauteur des montagnes qui entourent le lac et dont la plus haute culmine à 1170 mètres.

