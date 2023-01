Laurien Decibel, coach de "The Dancer", raconte son parcours : "j’ai vraiment dû travailler"

Laurien Decibel est l’invitée du 8/9 à l’occasion de la deuxième émission de The Dancer, diffusée ce lundi soir sur La Une. Elle revient sur cette aventure inédite et sur son propre parcours de danseuse.

Elle est, avec Augustin Galiana et Aurel Zola, l’une des trois coachs de The Dancer, la nouvelle émission de La Une qui part à la recherche des meilleurs danseurs de Belgique. Les meilleurs, mais aussi ceux qui arriveront à transmettre la passion et des émotions à travers la performance : "tout le monde peut être technique, tout le monde peut s’entraîner en danse, mais ce que tu ressens et partages sur scène, c’est ça qui me touche le plus", explique-t-elle.

Son premier contact avec la danse, c’est à l’âge de quatre ans en cours de danse classique mais elle n’est pas assidue et ça ne dure pas. C’est seulement vers 16-17 ans qu’elle se lance vraiment.

J’étais très nulle pendant très longtemps.

"Il y avait une audition pour une équipe de compétition et je me suis dit : je vais essayer. Je ne savais pas du tout danser et je n’arrivais pas à retenir les chorés", se souvient Laurien Decibel. "Parce que j’étais nulle, j’ai vraiment dû travailler. Trois ans de travail dur, dur, dur."