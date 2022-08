Laurie devient professeur de néerlandais à la rentrée : "je n'ai pas fait l'agrégation au préalable"

Pour Laurie Godard, habitante d’Aische-en-Refail, l’été a été plutôt studieux. Au programme : préparation des cours de néerlandais et de français qu’elle donnera à la rentrée : "Là, j’étais sur mon ordinateur, en train de préparer des activités pour biser la glace au premier cours ! Les élèves ne me connaîtront pas et moi je ne les connaîtrai pas non plus. Ce sera pratique pour faire connaissance."

Jusqu’à peu, la jeune femme travaillait dans l’édition juridique, mais ce travail de bureau ne lui convenait plus. "J’avais toujours gardé l’enseignement comme roue de secours. J’avais étudié les langues, anglais néerlandais et je m’étais dit que ça me servirait toujours, mais je ne pensais pas devenir professeur si tôt dans ma carrière."

En néerlandais, Laurie Godard est calée, par contre, elle n’a pas fait l’agrégation et n’est donc pas formée pour devenir professeur. Elle sait pourtant que la fonction lui plaît : plus jeune, elle a beaucoup aidé sa maman, enseignante primaire, et en garde de très bons souvenirs. C’est au détour d’une conversation informelle avec la directrice du collège Da Vinci de Perwez que l’idée de rejoindre l’équipe enseignante va germer et c’est un coup de téléphone qui va précipiter les choses. "Au mois de juin dernier, la directrice de l’école m’a contacté car elle savait que je voulais me réorienter. Je n’ai eu que quelques jours pour donner ma réponse."

A quelques heures de la rentrée, quelques appréhensions subsistent, mais la motivation que ce nouveau challenge l’emporte sur le stress. Avec cette réorientation professionnelle, la nouvelle professeure espère aussi mettre en place un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie de famille.