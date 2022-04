Laurenz Rex, du VTT aux pavés de Roubaix : "3 chutes, une crevaison et des yeux cassés..."

Le Belge revient aux avants postes. Il se calle dans la roue des meilleurs et son compteur lui annonce la couleur...

"Avant d’entamer le 1er secteur pavé, il restait 100 km de course" explique le Belge. "Sur mon compteur, j’avais des lumières qui montraient un peu mes zones de wattage. Et quand c’est vert, c’est bon. Quand c’est rouge, on pousse quand même beaucoup. Et pendant les 100 km, c’était tout le temps orange ou rouge. Et je me disais... comment c’est possible ? ça roule tellement vite ici. Comment je vais survivre à cette journée ?".

"Et dans le 1er secteur, je suis rentré dedans avec mes lunettes et après 10 secondes, je ne voyais plus rien du tout" ajoute le natif de Marbourg. "Tout était plein de boue. J’ai essayé d’essuyer avec mes mains. Il n’y a rien qui allait. J’ai donc enlevé mes lunettes. Je les ai mises en bouche et j’ai essayé de dépasser tout le monde par la gauche. Ils m’ont vraiment crié dessus Hey ! Fou... fou ! Mais à la fin, j’étais avec le premier groupe après le premier secteur. Et là, je voyais autour de moi des van Aert, Colbrelli, van der Poel. Je me dis... C’est ici qu’il faut suivre. C’est ici qu’il faut être".

La sélection naturelle s’opère. De secteur en secteur, le peloton s’égrène mais Laurenz Rex s’accroche encore sur les redoutables pavés de la Trouée d’Arenberg.

"Dans la Trouée d’Arenberg, je ne savais pas tenir mon vélo" poursuit le rouleur de l’équipe Bingoal – Pauwels Sauces. "Ça tape tellement fort que tu as vraiment des difficultés pour tenir le guidon en main. C’est fou ! Et puis, avec les gens, c’est magnifique. Mais je me disais... Est-ce que je sais tenir ? Quand est-ce que cela sera fini ? Parce que c’est long ! Très long !".

Dans le secteur du Carrefour de l’Arbre, le coureur belge est toujours dans le bon coup mais une nouvelle chute lui sera fatale.

"Quand j’étais avec le groupe de van Aert. Je chute avec Vanmarcke. Ça m’a coûté le top 15" peste le solide gaillard. "C’était tout droit et mon vélo est parti... J’ai cassé ma chaussure. ça roulait tellement vite à ce moment-là. J’avais encore la force, j’avais encore le pouvoir de suivre, de pouvoir aller très loin. Mentalement, c’était très dur".

Cette chute lui reste en travers de la gorge, mais après plus de 6 heures d’effort, Laurenz Rex rejoint le vélodrome avec un sentiment de fierté. Des pavés glissants à la mythique piste. Un périple chargé en émotions.

"J’étais fier. J’ai presque commencé à pleurer" se souvient Laurenz Rex. "Tu pouvais dire... c’est fini. Tu as réussi. Tu as fait 260 km de course dans des conditions de malade. Pluie, boue. C’était vraiment un relâchement et une fierté que je n’avais encore jamais... Enfin, c’était comme une victoire ! Même mieux qu’une victoire".