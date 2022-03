Laurent Voulzy sort d’une opération aux cervicales : "Il m’est impossible de porter une guitare"

Interviewé par Ici Paris pour évoquer son travail pour l’association Aïna, Enfance & Avenir, qui aide les orphelins de Madagascar, Laurent Voulzy s’est aussi confié sur son retour sur scène. Et celui-ci a été ralenti par une opération pour soulager son arthrose cervicale.

"Cette année, je ne peux pas chanter car je sors d’une opération. Il m’est également impossible de porter une guitare. Mais rendez-vous est pris pour l’année prochaine où je compte bien enfin pouvoir me produire ici sur scène" a-t-il expliqué. "On m’a fait plusieurs incisions au niveau du cou. Je suis en convalescence".

C’est une succession de mauvaises nouvelles qu’encaisse donc l’interprète de Rockcollection, qui ne baisse pas les bras pour autant : "J’ai eu tout d’un coup, mais ça va, le moral est là".

L’ami d’Alain Souchon a aussi commenté son rôle surprenant dans Meurtres à Marie-Galante : "J’ai fait mes débuts de comédien, mais je ne me suis pas du tout aimé en me voyant. J’ai déjà du mal à m’entendre quand j’enregistre alors là, me voir à l’écran… En revanche l’ambiance du tournage était très sympa".