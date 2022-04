Laurent Voulzy : "Les cathédrales sont déjà des prières"

Laurent Voulzy a eu l’occasion de rencontrer, à la Collégiale de Huy, Chantal du Ry, une historienne qui s’intéresse aux courants telluriques qui traversent les édifices religieux et notamment les cathédrales.

Ce n’est pas parce qu’il y a une église que le lieu est sacré, explique-t-elle. C’est le contraire. C’est parce que le lieu est sacré qu’on y implante une église. Et cette reconnaissance d’un lieu sacré par l’homme va de pair avec l’acceptation d’une énergie, qui, une fois canalisée à un endroit précis, va pouvoir faire des miracles et permettre à l’homme de se transcender. Il va falloir canaliser en lui, en conscience, les énergies telluriques et les énergies cosmiques, ça s’appelle de la géobiologie sacrée.

C’est un savoir médiéval, mais aussi antique, qui est tout à fait initiatique. C’est une opération dans laquelle le cerveau n’a aucune action. Etre relié à ces forces naturelles, qui sont considérées comme sacrées depuis la nuit des temps, en être pénétré, c’est ça l’initiation. On utilise les baguettes de sourcier, la radiesthésie, etc., depuis la nuit des temps, pour les repérer.

"Qu’il y ait des courants telluriques, des forces telluriques, je le crois de plus en plus, dit Laurent Voulzy. […] Est-ce pour cette raison que j’aime chanter dans les cathédrales ? Je ne saurais pas répondre. En tout cas, ce qui est vrai, c’est que j’adore y être."

Ce sont des endroits forts. Ils ont leur propre personnalité. Les cathédrales, les églises ont une personnalité. En tout cas, une force qui leur est propre et qui vous imposent une certaine conduite. Dans une église, vous ne pouvez pas jouer n’importe quoi. Pas parce que c’est un blasphème, mais parce qu’il faut être en harmonie avec les lieux, poursuit-il.