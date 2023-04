Laurent Tillon : « Nous devons nous assurer que nos décisions ne vont pas remettre en cause les vivants ! »

Laurent Tillon vit et travaille dans la forêt de Rambouillet, là il peut à loisir observer tous les vivants qui évoluent au sein de cet écosystème et leurs relations entre eux… et avec nous ! Ainsi il nous rappelle que les arbres sont le fruit d’interactions entre tous les vivants qui peuplent la forêt, interactions qui, bien qu’étant invisibles à l’œil humain, ont un effet concret sur notre santé. Il nous rappelle que chaque jour des drames silencieux se jouent à notre insu comme le fait que l’arbre qui protège et abrite tant d’animaux est aussi une proie pour certains comme des petits herbivores qui grignotent ses feuilles. Face à ces pressions, les arbres se défendent. Quand l’arbre est attaqué, il transmet plein de messages, parmi ces messages on trouve des molécules que notre corps reconnaît et identifie comme étant des molécules pouvant être agressives ce qui va stimuler et renforcer notre système immunitaire. Un ennemi particulièrement tenace de l’arbre est une variété de chenilles, la Tordeuse verte du chêne, dont le rythme est calé sur celui du débourrement des arbres, c’est-à-dire le moment où se développe et s’ouvre les bourgeons à la fin de la saison hivernale. Cette petite chenille va venir grignoter les feuilles de l’arbre. Toutes les molécules qui peuvent être bénéfiques à l’Homme disparaissent alors car les arbres ont besoin de leurs feuilles pour les produire. C’est là qu’un allié silencieux intervient : une variété de chauve-souris du nom de Murin Berchstein vient se nourrir des Tordeuses vertes du chêne, l’arbre est sauvé !

Laurent Tillon nous rappelle que la santé de notre environnement dépend de la santé de tous les êtres vivants et nous invite à prendre en compte les effets d’emboîtement des imbrications des différentes crises. Il prend pour exemple le cas de la Noctule commune, seule régulatrice du hanneton dont la population en France a diminué de 88% en quinze ans. En cause, l’essor de l’éolien qui se développe en dépit de la présence de cette chauve-souris qui vole entre 200 et 250 m d’altitude. Cela a pour effet que la population de hanneton s’accroît quand celle de la Noctule commune périclite, or le hanneton au stade adulte mange les feuilles des chênes et au stade larvaire s’attaque aux jeunes racines des arbres ce qui a pour conséquence in fine de les tuer.

"Il y a quinze ans on avait une dizaine d’hectares en France infestés par les hannetons, cela ne posait pas vraiment de problème, aujourd’hui on estime à plus de 80.000 hectares affectés et on voit parfois jusqu’à 100-150 hectares d’un seul tenant dans lesquels il n’y a plus un seul arbre vivant", alerte Laurent Tillon. L’ingénieur estime que la Nocule commune est vraiment le symbole de notre incapacité à trouver des solutions conjointes pour faire face de manière commune à la crise de la biodiversité et la crise climatique qui ne sont en fait que deux faces de la même pièce.

"Si on refait le cycle, on développe cette énergie dite renouvelable (l’éolien, ndlr), pour éviter d’émettre du carbone en utilisant d’autres énergies. On développe donc l’éolien mais on le bride le moins possible vis-à-vis de l’enjeu de la biodiversité car on veut en produire un maximum, donc on tue les Noctules qui de fait ne peuvent plus réguler les hannetons qui détruisent les forêts qui jouent elles un rôle primordial dans la régulation du climat !" dénonce-t-il. Il y a effectivement de quoi se taper la tête contre les murs… Mais alors, que faire ? "Dans la manière dont on habite le monde, dont nos choix politiques sont pris, nous devons donner plus la parole aux vivants", plaide le biologiste, qui suggère de nous inspirer de la tradition iroquoise, ces Indiens d’Amérique du Nord chez qui, à chaque décision prise par la tribu, un de ses membres prend la place du loup pour dire comment le loup peut considérer les choix que fait l’Homme…