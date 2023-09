Laurent Ruquier sur son départ de France 2 : "La confiance était brisée"

Laurent Ruquier revient sur son départ de France Télévisions pour BFM TV.

Le 25 septembre prochain, l'ancien animateur d'"On n'est pas couché" animera une nouvelle émission intitulée "Le 20h de Ruquier" sur BFM TV.

Dans les colonnes de Télé Loisirs, Laurent Ruquier parle du manque de confiance de la part des dirigeants de France Télévisions : "Quand on reste autant d’années dans une maison comme France 2, c’est vraiment indélicat de prévenir quelqu’un fin juin de ce qu’on ne va pas faire avec lui la saison suivante. C’est vraiment cela qui m’a mis en colère et c’est pour ça que j’ai décidé de partir, même si Stéphane Sitbon-Gomez (directeur des antennes de France Télévisions) a insisté pour que je reste faire Les enfants de la télé. Mais pour moi, la confiance était brisée. On a le droit de ne pas employer les gens, mais on peut être élégant avec eux et avoir du respect pour le passé…"

L'animateur de 60 ans parle de ses relations avec le directeur des antennes de France Télévisions : "Ma présence et ma motivation à l’antenne se sont amenuisées à partir du jour où il est arrivé et pendant trois ans. Ce n’est pas un hasard."

J’avais l’option chaîne info en tête depuis deux ou trois ans car je savais que j’étais en disgrâce sur France 2

Laurent Ruquier réfute l'idée que son départ est lié à une baisse du nombre de primes sur France 2 : "La question n’était pas le nombre de primes. Je demandais juste à ce que cela soit reconduit."

C'est un nouveau défi qui attend Laurent Ruquier sur BFM TV.