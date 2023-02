Laurent Ruquier évoque comme rarement sa vie amoureuse

Laurent Ruquier a décidé de lever le voile sur sa vie privée. A l'approche de ses 60 ans, l'animateur des "Enfants de la télé" parle de son compagnon, du mariage ainsi que de la paternité.

Au magazine Gala, Laurent Ruquier a raconté comment il avait rencontré son compagnon Hugo Manos : "J'étais intéressé par la remise en forme et je lui ai posé des questions via les réseaux sociaux. J'étais célibataire à cette époque. J'ai toujours été attiré par la beauté... et il est très beau. Pour être honnête, je le trouvais un peu sombre sur Instagram. Il ne souriait pas, comme ces mannequins qui pensent que c'est classe de faire la gueule. Il s'est passé beaucoup de temps avant qu'on se rencontre en vrai. On a discuté sur les réseaux sociaux pendant des mois, avec des moments d'interruption. Puis, un jour, on s'est donné rendez-vous au Café Marly."

Je n'ai jamais eu le désir d'avoir un enfant

Après ce café, Laurent Ruquier a convié Hugo Manos à un diner chez Line Renaud : "J'ai demandé à Hugo si ça l'amuserait de m'accompagner. Il y avait notamment Vincent Dedienne et Jeanfi Janssens et j'avoue que c'était aussi un petit test à mes yeux, de voir comment il allait se comporter avec eux."

Concernant le mariage, l'ancien animateur d'"On a tout essayé" n'est ni pour ni contre : "Je ne suis pas contre l'idée mais comme Hugo n'en a pas envie, c'est très bien comme ça."

Laurent Ruquier parle aussi du fait d'être papa : "Je n'ai jamais eu le désir d'avoir un enfant mais si mon compagnon en a un jour très envie, ça me fera forcément évoluer sur la question."